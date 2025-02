Oro, Bank of England conferma aumento dei ritiri ma smentisce esaurimento delle riserve

(Teleborsa) -ha confermato di aver ricevuto una forte domanda di ritiro dinelle ultime settimane e che questo ha determinato l'allungamento dei tempi di consegna, data la lungaggine implicita di queste procedure. Smentita invece lesecondo la quale l'istituzione non avrebbe esaurito ledel metallo prezioso. "Abbiamo le seconde maggiori riserve di oro al mondo e il nostro lo stock è sceso di circa un 2%", ha assicurato il vicegovernatore,, rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del direttorio.Alcuni organi di stampa hanno ipotizzato che la vittoria dinegli Stati Uniti abbia spinto la domanda di oro fisico dagli Stati Uniti nel tentativo di trasferirlo nel Paese prima che scattassero isulle importazioni promessi dal nuovo presidente americano."Quello che sta succedendo va inquadrato nel contesto di quello che sta accadendo nell'economia globale. Perché questo aiuta a spiegare alcuni dei fatti sulle tempistiche che ci vogliono per portare fuori il l'oro dalle banche centrali. Va ricordato inoltre che il mercato Usa dell'oro fisico offre unrispetto a quello di Londra. E che gli operatori cercano di ottenere vantaggi da questo differenziale", ha spiegato."C'è stata una. Ma possiamo soddisfare questa domanda – ha sottolineato Ramsden –. Tutti coloro che hanno presentato richieste se le sono viste soddisfare. Ovviamente potrebbero dover aspettare qualche settimana in più rispetto al normale, perché tutti gli slot sono occupati. Anche per questioni diqueste procedure non sono semplici: la realtà dei fatti è che richiedono tempo".Oltre alla spinta americana – alimentata negli scorsi anni dagli enormi deficit di bilancio operati dall'amministrazione Biden che hanno creato inquietudini sulla tenuta di valore del dollaro –, anche lanei mesi scorsi ha avviato una manovra di accumulazione.