SocGen migliora remunerazione dopo 2024 con utile in crescita a 4,2 miliardi di euro

Societe Generale

(Teleborsa) - La banca franceseha chiuso ildel 2024 con undi 1.041 milioni di euro per il trimestre (in aumento di 2,4 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno prima), pari a un ritorno sul capitale netto tangibile (ROTE) del 6,6%. Nell', l'utile netto è stato di 4.200 milioni di euro (+68,6%), pari a un ritorno sul capitale netto tangibile (ROTE) del 6,9%.annuali sono stati pari a 26,8 miliardi di euro, in crescita del +6,7% rispetto al 2023, superiori all'obiettivo di crescita superiore al 5% fissato per il 2024, trainati in particolare dal forte rimbalzo del reddito da interessi netti in Francia e da un'eccellente performance in Global Banking e Investor Solutions con ricavi superiori a 10 miliardi di euro."Nel 2024, la nostra performance migliora in modo sostanziale - ha commentato il- Tutti i nostri obiettivi sono stati superati e superati rispetto al piano. Un forte accumulo di capitale, una crescita aziendale forte e sostenibile, un forte controllo dei costi e una gestione del rischio, nonché un progresso sostanziale nei nostri progetti di integrazione hanno portato al raddoppio degli utili per azione. In questo contesto forte, stiamo migliorando sia la distribuzione del 2024 sia la nostra politica di distribuzione".Societe Generale ha proposta unadi 1.740 milioni di euro, pari a 2,18 euro per azione, composta da: un dividendo in contanti di 1,09 euro per azione da proporre all'Assemblea generale; un programma di riacquisto di azioni proprie di 872 milioni di euro, pari a 1,09 euro per azione. È stata ottenuta l'approvazione della BCE per lanciare il programma, il cui inizio è previsto per il 10 febbraio 2025. Aumento del rapporto di distribuzione al 50% dell'utile netto.