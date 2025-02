Daniele Schroder e Valerio Perinelli nuovi Direttori Generali per SACE BT e per SACE Fct

(Teleborsa) - Nuovi Direttori Generali pere perle società di SACE specializzate in assicurazione del credito, cauzioni, rischi della costruzione e catastrofali, e in soluzioni di factoring.è il nuovo Direttore Generale di SACE BT. In SACE dal 2009, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, guidando la transizione digitale e le strategie di innovazione di SACE Fct, divenendone Direttore Generale dal 2023. Vanta 25 anni di esperienza nel settore finanziario, ha lavorato nel Gruppo Eni dal 1999 al 2004, e successivamente fino al 2009 in Invitalia.In SACE Fctsubentra a Daniele Schroder assumendo l’incarico di Direttore Generale. Dal 2017 nel Gruppo, Valerio Perinelli è stato Direttore Generale di SACE BT fino al 2023, anno in cui è diventato Chief Business Officer di SACE. Negli anni precedenti ha ricoperto vari ruoli in Euler Hermes (oggi Allianz Trade), incluso quello di Amministratore Delegato di Allianz Trade UK & Ireland (2015-2017) e di Global Head of Market Management, Commercial & Distribution di Euler Hermes World Agency (oggi Allianz Trade for Multinationals), a partire dalla sua creazione nel 2007, fino al 2015.– fa sapere SACE in una nota – sono volti a garantire la continuità gestionale delle società e il rafforzamento delle sinergie commerciali nell'ambito del gruppo, coerentemente con le linee strategiche di SACE, attraverso la valorizzazione di figure interne di alto profilo con esperienza su prodotti e mercati diversi e complementari, perseguendo gli obiettivi di sviluppo e crescita definiti dal Gruppo."SACE – conclude la nota – ringrazia Paolo Alfieri per il lavoro svolto nel Gruppo e in particolare nel ruolo di Direttore Generale di SACE BT".