Fineco, Barclays aumenta target price e conferma Equal Weight

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+1%) ilsu, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno perfezionato le stime per riflettere le tendenze del Q4 e le previsioni per il 2025 che aumentano le commissioni di investimento e anche i costi. Hanno anche aumentato il DPS payout all'80%, il che implica che il DPS 2025 crescerà anno su anno nonostante l'EPS in calo anno su anno (a causa della previsione NII).Viene fatto notare che Fineco si è concentrata su diverse iniziative, che dovrebbero promuovere la crescita nel 2025: 1): grazie al modello di business di Fineco, investire nel marketing per acquisire nuovi clienti sta dando buoni frutti in questo contesto di tassi: anche un cliente a basso valore aggiunto (ad esempio con solo deposito) porterebbe valore, tramite NII. Una nuova campagna è appena iniziata a gennaio e Fineco ha raggiunto il suo picco storico per l'acquisizione di clienti. Il management prevede di continuare a investire nel marketing nel 2025. 2) Espansione estera: dopo alcuni chiarimenti normativi, Fineco prevede di lanciare una. 3) C'è stato un rallentamento nelle assunzioni di FA, ma la direzione si aspetta che questo torni alla normalità. Sono in corso investimenti in AI (Copilot) per supportare la produttività dei FA esistenti.