Morningstar DBRS: track record BPER e presenza Unipol agevola successo offerta su Pop Sondrio

(Teleborsa) - Con l'acquisizione didel paese, e in particolare la Lombardia. Allo stesso tempo, BPS trarrebbe vantaggio dall'adesione al consolidato e diversificato franchising di BPER, supportato da un solido profilo di credito. Lo scrivein un'analisi dell'ultima operazione del consolidamento bancario in Italia.In precedenza, erano arrivati gliriguardanti diversetra istituzioni finanziarie, tra cui; Banco BPM e, nonché Generali Investment Holding e Natixis Investment Managers.Secondo Morningstar DBRS, BPER ha recentemente dimostrato un b, tra cui l'integrazione di oltre 600 filiali di Intesa Sanpaolo e UBI Banca nel 2021, nonché la fusione per incorporazione di Banca Carige nel 2022. "A nostro avviso, ciò riduce i rischi di esecuzione correlati all'accordo con BPS", si legge nel report.Inoltre, la compagnia assicurativa italianaè il principale azionista di entrambe le banche, detenendo il 19,8% del capitale sociale di BPER e il 19,7% del capitale sociale di BPS. Oltre a essere un azionista strategico, entrambe le banche svolgono un ruolo chiave nel canale di distribuzione della bancassurance di Unipol. "Ci aspettiamo che la", viene sottolineato.L'operazione prevede sinergie di ricavi e costi per un importo complessivo ante imposte di circa 290 milioni di euro all'anno. Su base pro forma (PF), attraverso questa acquisizione l'utile netto di BPER supererebbe i 2 miliardi di euro nel 2027, incorporando un ritorno sul capitale proprio tangibile (ROTE) di circa il 15% post-sinergie, mentre il rapporto CET1 PF sarebbe del 15,3%. Questi si confrontano con un ROTE del 16,9% riportato da BPER nel 2024 e un rapporto CET1 del 15,8% a fine 2024., dati i profili di rischio simili di BPER e BPS.