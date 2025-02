Taglio Irpef, FdI accelera: "Provvedimento possibile entro pasqua"

(Teleborsa) - Il provvedimento sul taglio dell'Irpef potrebbe arrivare "nel giro di qualche settimana". È quanto ha annunciato il"Diciamo – ha detto Osnato ad Affaritaliani – che mi auguro che nell'uovo di Pasqua ci sia questa sorpresa".Si tratta di capire quale sarà lo strumento, se sarà un decreto o altro. "L'importante – ha spiegato– è dare un segnale di riduzione della pressione fiscale anche al ceto medio".dovrebbe essere ampia. "Mi pare che le parole del vice-ministro Leo siano ottimistiche e credo quindi si possa arrivare fino a 60mila euro" ha detto Osnato.Dopo l'iniziale cautela del, il responsabile economico di Fratelli d'Italia, tuttavia, non parla di una svolta. "Il vice-ministro Leo – ha detto Osnato – è stato il primo a parlare di questo provvedimento e a dire che sarebbe stato fatto non appena ci sarebbero state le risorse. Quindi non c'è alcuna svolta da parte sua, anzi la conferma della sua battaglia. Grazie alla riforma fiscale e agli introiti derivanti dalla lotta all'evasione fiscale – ha aggiunto – e ai maggiori introiti resi strutturali derivanti da un rientro contributivo dovuto al crescente livello occupazionale, questa operazione a favore del ceto medio è realizzabile. Non voglio certo polemizzare con gli alleati e giustamente Forza Italia in particolare ha sempre spinto su questo tema, ma il primo a parlarne va sottolineato è stato proprio Leo fin dai tempi della discussione sulla delega fiscale".Osnato assicura tempi rapidi per risolvere il problema della"Saneremo presto i mancati 100 euro al mese per i redditi tra 8 e 9mila euro all'anno. Questo – promette Osnato – lo faremo subito".Sul fronte risorse il Mef lavora anche al possibile utilizzo della parte strutturale dei, ha fatto sapere Leo, che però sui tempi evita di sbilanciarsi.Ma ilprevede tempi lunghi. "Considerato quanto detto prima sulle risorse, penso che entro l'estate si possa ridurre l'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi almeno fino a 50mila euro, ma noi speriamo anche 60mila, lordi l'anno" ha dettointervistato da Affaritaliani. "Antonio Tajani e il dipartimento Economico di Forza Italia hanno sempre sostenuto che serve attenzione al ceto medio. Già nel documento di settembre 2024 agli stati generali dell'economia avevamo avanzato la proposta di ridurre l'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui, compatibilmente con le risorse – ha proseguito–. Era ed è un segnale importante di indirizzo e siamo perfettamente in linea con il vice-ministro Leo, che stimo molto, e con la politica fiscale che sta portando avanti. Le risorse del concordato fiscale non sono entrate nella legge di bilancio, zero euro, e poi abbiamo il ravvedimento operoso che scade il prossimo 31 marzo. In funzione di queste risorse oggi la riduzione dell'aliquota di due punti al 33% per il ceto medio diventa una concreta possibilità di intervento. Il ceto medio in Italia è stato dimenticato ma è quello che produce e mette in modo l'intera economia. Giustamente prima abbiamo pensato a tagliare il cuneo fiscale per i lavoratori con reddito basso e al rinnovo dei contratti della p.a., ora è il momento di sostenere il ceto medio. Chi guadagna 50 o 60mila euro lordi all'anno e ha due o tre figli da mandare a scuola, e magari pagare anche l'affitto o il mutuo, non è certo ricco e quindi non va assolutamente dimenticato".