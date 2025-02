Ucraina, probabile incontro Trump-Zelensky la prossima settimana a Washington

(Teleborsa) - Il presidente americanoha dichiarato che probabilmente incontrerà il presidente ucrainola prossima settimana. Sul luogo dell'incontro invece non ha alcun dubbio: "potrebbe essere a Washington, non andrò io a Kiev". Trump ha poi aggiunto che vuole discutere la sicurezza di asset ucraini come le. Trump ha fatto sapere che parlerà anche con il presidente russoe che probabilmente incontrerà il leader cineseLe dichiarazioni alla stampa sono arrivati al termine dell'incontro alla Casa Bianca con il premier giapponese. Il leader giapponese è stato il secondo capo di governo ricevuto alla Casa Bianca dopoQuanto alla, il presidente americano ha affermato che non c'è "nessuna fretta" per mettere in atto il suo, ribadendo che saranno impiegate truppe americane nella Striscia.Trump ha anche fatto sapere che la prossima settimana annuncerà un nuovo piano per iInfine un commento anche sulla copertina di Time che ritraedietro la scrivania del presidente nello studio ovale. "Elon Musk sta facendo un lavoro eccezionale, sta scoprendo frodi, corruzioni", ha dichiarato il presidente Usa.