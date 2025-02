Banca AideXa raggiunge breakeven. Punta a ricavi in aumento del 50% nel 2025

(Teleborsa) -, challenger bank italiana dedicata alle micro e piccole imprese, ha, accompagnato da ricavi annui superiori a 29 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 12 milioni di euro del 2023.Con uno stock di credito in crescita di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, AideXa a fine 2024 conta undi 634 milioni di euro di crediti in essere. La banca conta ora oltre 20.000, con un totale di 640 milioni di euro in gestione.Nel 2024 ha registrato oltre 30.000da parte degli imprenditori italiani. Circa il 60% delle richieste arriva da imprenditori che hanno iniziato in autonomia un processo di finanziamento sul sito della banca, un dato in aumento del 30% in un anno.Tra gli, AideXa vuole consolidare il recente break even con un raggiungimento di ricavi annui di circa 45 milioni di euro. La banca rafforzerà quello che da sempre ha messo al cuore del suo sviluppo: l'efficientamento tecnologico e l'utilizzo dell'IA all'interno dei suoi processi di valutazione del merito creditizio per dare risposte veloci alle imprese. Questa strategia permetterà a AideXa di abbassare il cost/income a quasi il 60% già a fine 2025."Il 2025 sarà un anno sfidante per il settore bancario: le garanzie statali a favore delle imprese sono in riduzione, nonostante sia ancora forte il credit crunch per il segmento delle micro e piccole imprese - ha dichiarato l'- In questo contesto, a fine 2024 Banca AideXa è riuscita a raggiungere l'1,5% della quota di mercato sui prestiti garantiti e punta a rafforzare ulteriormente questo dato. Con le nostre innovazioni finanziarie e il supporto costante della tecnologia l'obiettivo è supportare un numero sempre maggiore di queste aziende, che ad oggi rappresentano il 30% del PIL e circa la metà dei posti di lavoro".