L'Ecopillola di Andrea Ferretti: tassi ed export possono attutire i dazi di Trump

(Teleborsa) -. E' il tema al centro dell’ultimadell’economista, che ricapitola l'impatto dei dazi sul nostro PIL ed i possibili fattori attenuanti, in particolare i tagli dei tassi da parte della BCE e nuove mete per l'export.Secondo i dati provvisori dell'Istat, la crescita del nostroè stata nulla. Certamente, non si tratta di un problema solo italiano, ma piuttosto della conseguenza di un clima di generale instabilità geopolitica e d'incertezza. Tant'è vero che, nello stesso periodo,ha evidenziato una, derivante da una somma algebrica tra unaancora in crescita e un blocco dell'Europa Centrale ancora in difficoltà:-0,1%,-0,2%. La conseguenza per l'Italia, qualora questi dati venissero confermati, sarebbero una crescita relativa al 2024 ferma a un +0,5%. Guardando, invece, al, le cose potrebbero andare meglio per il nostro Paese, posto che al momento tutti gli indicatori indicano unaVerosimilmente, laalla nostra crescita è costituita proprio dai dazi che Trump vorrebbe imporre. Infatti, gli USA sono il secondo mercato di sbocco per il nostro Made in Italy, con, pari a oltre il 10% del totale del nostro export. Il punto è che l'Italia ha anche un surplus commerciale verso gli USA di ben 42 miliardi di euro, inferiore solamente a quello tedesco, cosa che ci rendealle possibili ripercussioni commerciali di Trump, che andrebbero a colpire soprattuttoed. A questo proposito, l'OCSE ha stimato che, in presenza di dazi al 10%, perderemmo introiti da export per circa 3,5 miliardi, che salirebbero a 12 miliardi con i dazi al 20%.Se i dazi costituiscono sicuramente una minaccia alla nostra crescita, esistono però almenoche potrebbero, invece, contribuire a sostenerla. Il primo di questi fattori riguarda i. Infatti, la BCE, verosimilmente, a fronte di una crescita europea ancora stagnante e di un'inflazione che nel 2025 dovrebbe finalmente stabilizzarsi intorno al target del 2%, potrebbe accelerare quest'anno la riduzione dei tassi, proprio per sostenere un comparto produttivo ancora in difficoltà. Il secondo fattore che potrebbe stimolare la nostra economia è costituito dall', con particolare riferimento all'export diretto ai paesi, che nel 2024 hanno stabilito un record di ben 305 miliardi. Diventa quindi essenziale, al fine di compensare i contraccolpi di eventuali dazi, che il governo, anche avvalendosi delle grandi, che da 45 anni sostiene le industrie italiane nell'export e nei processi di internazionalizzazione, continui in questa direzione, cercando di. Tra questi, meritano grande attenzione alcuni Paesi Emergenti detti, individuati da SACE come mercati di particolare interesse:etc.. Anche perché ha perfettamente ragione la Premier Meloni quando dice che, con la ricerca all'estero di nuovi accordi commerciali, non si fa politica estera, ma si fa politica interna.