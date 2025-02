Mediobanca, Nagel: OPS MPS innaturale anche per gli investitori

Mediobanca,

(Teleborsa) - "Quello che il consiglio ha detto dell'offerta è il sentiment che abbiamo raccolto: l'offerta è innaturale". "E' vista da più soggetti come innaturale per la carenza di contenuti finanziari e industriali". Così l'AD diha risposto a una domanda sull'atteggiamento degli investitori istituzionali, soci della banca, rispetto all'OPS di MPS, durante la call con le agenzie sui risultati di piazzetta Cuccia nel primo semestre 2024-2025 "Noi continueremo a parlare con i nostri investitori che spesso sono gli stessi dell'offerente e quindi avremo un feedback più strutturato", ha aggiunto. "Però posso assicurare che, come viene anche evidenziato dai corsi di Borsa, questo è il feedback", ha concluso Nagel.