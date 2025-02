Milleproroghe, nuovo rinvio. Opposizioni: "Ritirare rottamazione"

(Teleborsa) - Continua a slittare l'avvio dei lavori sulin commissione Affari costituzionali del Senato. La seduta, prevista per le 18, è iniziata ma è stata subito riconvocata per le 20. Nel frattempo si è svolta una riunione tra il governo, presente illa maggioranza e le opposizioni per decidere come procedere. Sarebbero arrivati alcuni pareri del Mef, ma non ancora tutti e non si è trovato l'accordo per iniziare a votare da stasera. In serata è stato, dunque, annunciato un nuovo rinvio dell'avvio delle votazioni degli emendamenti al decreto Milleproroghe in Commissione Affari costituzionali del Senato che si è aggiornata a domani alle 12. Le opposizioni hanno chiesto unitariamente il ritiro dell'emendamento dei relatori che prevede la riammissione alla rottamazione quater per i contribuenti che non hanno effettuato regolamente i pagamenti delle rate e che posticipa di due mesi, al 30 settembre 2025, il termine per l'adesione al concordato preventivo. "Ci hanno presentato senza relazione tecnica e senza bollinatura un emendamento che introduce un nuovo concordato e riapre la rottamazione, non è serio" ha detto ilal termine di una riunione col governo.Sul tavolo c'è, infatti, la riapertura dellaper quei contribuenti che avevano già aderito ma che poi sono decaduti perché non hanno effettuato regolamente i pagamenti delle rate. La misura è contenuto in un, presentato in Commissione affari costituzionali delo Senato. Secondo l'emendamento, i contribuenti interessati sono riammessi alla rottamazione presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versando le somme dovute, con gli interessi del 2% annuo, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure fino ad un massimo di dieci rate consecutive. Sono interessati allai contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dai benefici per mancato o tardivo versamento delle somme dovute. Per coloro che presentano la nuova dichiarazione, vengono riammesso e scelgono di versare a rate, di pari importo, fino ad una massimo di dieci, le scadenze sono, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.Si va verso ilper il biennio 2025-2026. La misura è contenuta in un emednamento dei relatori al decreto milleproroghe all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il differimento, spiega la relazione illustrativa, "è finalizzato a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali considerato il necessario periodo di avviamento correlato al nuovo istituto del concordato preventivo biennale". Secondo ilil rinvio del termine sarebbe funzionale a consentire l'adesione al concordato anche a quei contribuenti che potranno prima regolarizzare la loro posizione usufruendo della riammissione alla rottamazione quater delle cartelle prevista in un altro emendamento dei relatori al decreto milleproroghe.Arriva la possibilità anche per il 2025 di ricorrere aiintrodotti per il 2023-24 in sostituzione dei voucher. E' quanto prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe depositato in Commissione affari costituzionali del Senato. La norma stabilisce la proroga di questa forma contrattuale nel settore agricolo fino a fine 2025 per prestazioni di natura stagionale per una durata non superiore a 45 giornate annue per lavoratore.