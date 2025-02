Morningstar DBRS: uso SRT sintetici rimarrà rilevante per banche europee

Santander

(Teleborsa) - Le cartolarizzazioni sintetiche, sotto forma di transazioni di, sono diventate unodi gestione del capitale delle banche europee. Lo afferma Morningstar DBRS in un report sul tema.Gli SRT offrono alle banche unrispetto ad altri strumenti di capitale, come l'aumento del capitale proprio. In base a uno schema SRT sintetico, l'alleggerimento del capitale viene ottenuto tramite un rilascio di attività ponderate per il rischio (RWA), a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Le banche in genere utilizzano questi strumenti per migliorare la propria resilienza patrimoniale, ottimizzare il rischio e potenziare la capacità di prestito.L'uso di SRT sintetici è, afferma Morningstar DBRS. Stanno entrando nel mercato più originator alle prime armi, mentre le transazioni con originator affermati stanno diventando più ricorrenti. In diversi casi, le banche hanno istituito programmi per SRT sintetici. Anche l'interesse degli investitori per questa classe di attività è cresciuto.A giugno 2024, i prestiti totali con SRT sintetico ammontavano a circa, rappresentando in media circa il 3,4% dei prestiti totali in essere. Le banche francesi rappresentano circa il 28% dei volumi totali inclusi nel campione (anche se il singolo istituto con ammontare maggiore è). Tuttavia, calcolando la quota di prestiti SRT sintetico sui prestiti totali, l'incidenza SRT sembra più pronunciata in, riflettendo i significativi sforzi di delevering e rafforzamento del capitale degli ultimi anni."L'uso di SRT sintetici rimarrà uno strumento rilevante nella strategia di capitale delle banche europee, nonché alla luce della futura implementazione del quadro di Basilea III e delle potenziali operazioni di fusione e acquisizione - si legge nel report - Tuttavia, non prevediamo un aumento del numero di transazioni. Une, in quanto potrebbe indicare debolezze nella capacità di una banca di generare capitale attraverso utili non distribuiti. Anche l'elevata leva finanziaria e i collegamenti di finanziamento tra originatori e investitori potrebbero rappresentare rischi per la stabilità finanziaria in periodi di stress".