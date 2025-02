Rottamazione, Salvini: aiuterà milioni di italiani onesti in difficoltà

(Teleborsa) - Il ministro dei Trasporti e leader della Lega,, ha dichiarato che ladi tutte leproposta dal suo partito, con 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, servirà ad "aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà". Tornato in Italia dopo l'evento dei Patrioti di ieri a Madrid, Salvini ha fatto sapere attraverso una nota che nelle prossime ore Salvini si confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti. "L'obiettivo - si legge nota - è affinare il percorso del provvedimento che è coerente con il programma elettorale del centrodestra".La rottamazione delle cartelle "non e' un capriccio della Lega", ma "è una risposta che dobbiamo a milioni di italiani onesti che hanno difficoltà a pagare le tasse", ha dichiarato intanto il sottosegretario dell'Economia,, in un'intervista a la Repubblica. "La bussola era e resta una – ha aggiunto –, il programma del. E una seria pace fiscale era ed è parte integrante di quel programma. Troverei singolare se qualcuno volesse mettere in discussione un programma condiviso"."Lasciamo lavorare le strutture della– ha proseguito Freni –. Dati alla mano faremo le valutazioni opportune. La proposta della Lega prevede la possibilità di spalmare i pagamenti in, tutte uguali. Produrrannoanno dopo anno, nessuno vuole mettere la dinamite sotto i conti pubblici".La Lega ha presentato lasia alla Camera che al Senato lo scorso venerdì ed è stata illustrata in una conferenza stampa nella sede del gruppo Lega di Montecitorio, alla presenza dello strsso Matteo Salvini che in quella occasione aveva auspicato "una intesa di tutta la maggioranza" sul provvedimento. "Conto che si faccia quadrato e che si arrivi all'approvazione in tempi brevi", aveva aggiunto.Il ministro aveva ricordato che attualmente ilsupera i. "Se riusciamo ad accedere ad una parte di quella cifra – aveva spiegato – significherebbe fare 2-3 manovre. Rottamazioni, anche se non definite, sono state fatte pure in passato da governi di centrodestra e di centrosinistra. La nostro proposta di legge è una bella opportunità per l'intero Parlamento".