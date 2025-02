Ue: Cia, no a etichettatura allarmistica, il vino non “nuoce gravemente alla salute”

(Teleborsa) - "Riteniamo puramente ideologico imporre sulle etichette del vino la dicitura "", come pure l’aumento delle elevate imposte sul suo consumo", così il presidente dicommenta la proposta contenuta nellopubblicato dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare lo scorso 4 febbraio. "Un attacco della Commissione Ue al settore che dà lavoro ache non ci sembra in discontinuità rispetto alle politiche precedenti, malgrado le tante assicurazioni sulla volontà di tutela del mondo agricolo", continua Fini.Cia ricorda che il mondo scientifico affronta da molti decenni iled è assodato da autorevoli studiosi che il consumo moderato sia protettivo contro lo sviluppo di malattie coronariche e di patologie associate allo stress ossidativo. "Ci appelliamo agli europarlamentari italiani affinché il documento sia bloccato in sede di Parlamento e di Consiglio Ue", conclude Fini.