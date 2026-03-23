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USA, Indice CFNAI peggiora a febbraio a -0,11 punti

Economia
USA, Indice CFNAI peggiora a febbraio a -0,11 punti
(Teleborsa) - Giungono segnali di peggioramento per la crescita dell'attività economica americana a febbraio 2026. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è sceso a -0,11 punti da +0,20 a gennaio (rivisto da +0,18 punti).

La media mobile a tre mesi, sempre a febbraio, si è portata a -0,01 punti rispetto ai -0,02 precedenti. L'indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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