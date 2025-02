Akamas raccoglie 10 milioni di dollari da United Ventures per espandersi in USA

(Teleborsa) -, azienda italiana specializzata nell'ottimizzazione cloud basata sull'intelligenza artificiale, ha. L'investimento, guidato da, uno dei principali fondi di venture capital in Italia, sosterrà l'espansione di Akamas nel mercato nordamericano e accelererà lo sviluppo del prodotto.La holding company di Akamas, il gruppo(da cui è nata nel 2019 come spin-off),, cedendo il controllo operativo.Il round giunge in una fase strategica per Akamas, forte del crescente successo tra i clienti nordamericani e dei primi contratti a sette cifre, si legge in una nota. L'azienda prevede di stabilire la sua pe di potenziare in modo significativo le proprie risorse in ambito ingegneristico e commerciale."Siamo entusiasti dell'investimento annunciato oggi, e il nostro ingresso nel mercato statunitense rappresenta un passo fondamentale per Akamas - ha dichiarato- Negli Stati Uniti hanno sede alcune delle maggiori organizzazioni mondiali basate sul cloud, e siamo lieti di poter offrire a questo mercato dinamico la nostra esclusiva tecnologia di ottimizzazione applicativa. L'esperienza di United Ventures nella scalabilità internazionale di aziende software e di intelligenza artificiale ne fa il partner ideale per la nostra espansione e per il continuo sviluppo di soluzioni innovative"."Siamo orgogliosi di guidare questo round di investimento in Akamas, azienda all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie di ottimizzazione application-aware - ha affermato- L'approccio innovativo di Akamas per semplificare l'ottimizzazione del cloud e di Kubernetes, insieme al suo team straordinario e alla sua visione ambiziosa, la rende un vero e proprio game-changer nel panorama tecnologico globale. Siamo pronti a supportare la sua espansione nel Nord America e la sua continua crescita, per ridefinire il modo in cui le aziende ottimizzano performance, affidabilità e costi su larga scala".