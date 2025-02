Aquanexa (Algebris), cinque nuove acquisizioni per piattaforma nel settore idrico

(Teleborsa) -, fondo di private equity di Algebris Investments, ha annunciato l'italiane attraverso, piattaforma avanzata di soluzioni integrate per l'industria idrica, che grazie a queste nuove acquisizioni definisce e rafforza la propria struttura, declinata attraverso quattro business unit complementari: Network Engineering, Data Measuring, Digital Platforms e Infrastructures & Plants.Le società acquisite sono, specializzata nel monitoraggio e nell'efficientamento delle reti idriche,che opera nella manutenzione di reti e impianti,, azienda che offre soluzioni software innovative e, con una forte esperienza in soluzioni digitali e hardware per la misurazione e il telecontrollo. A queste aziende si aggiunge una società leader nazionale nel settore del trattamento acque, con la quale è stato firmato l'accordo vincolante. Non sono stati forniti dettagli finanziari sugli accordi.A seguito dei nuovi ingressi Aquanexa può contare su un team di 250 persone, circa 100 milioni di euro die circa 17milioni di euro diattestandosi, a meno di un anno dall'avvio delle attività, come un gruppo industriale di primo piano nel panorama nazionale."Le acquisizioni che comunichiamo oggi segnano una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Aquanexa, confermando la nostra visione di un mercato idrico sempre più integrato, sostenibile e orientato all'innovazione - ha detto- Attraverso l'espansione e il rafforzamento delle competenze chiave, la piattaforma non solo consolida la sua posizione di leadership, ma si prepara a rispondere in modo ancora più efficace alle sfide e opportunità del settore".