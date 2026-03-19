IEG, Peraboni: risultati 2025 confermano solidità crescita e coerenza management

(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti
nel 2025 che riportano una buona crescita dei ricavi e della marginalità: risultati importanti in quanto conseguiti in un anno dispari nel quale non si sono tenuti alcuni appuntamenti biennali di riferimento, come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile". Lo ha detto Corrado Peraboni, CEO
di Italian Exhibition Group
, commentando i risultati 2025
.
"In questo contesto, il Gruppo ha registrato un miglioramento dei risultati in linea con le guidance
, grazie allo sviluppo organico delle attività e a un mirato programma di acquisizioni - ha aggiunto - Nel corso dell'anno abbiamo completato quattro acquisizioni, interamente finanziate con mezzi propri, e ottenuto la concessione decennale del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di Fiuggi, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento".
"Il Piano Strategico 2025-2030, presentato a febbraio, prevede l'ulteriore l'ampliamento del portafoglio con il lancio di nuove manifestazioni, con l'obiettivo di introdurre almeno una nuova fiera ogni anno - ha sottolineato Peraboni - In questa direzione si inseriscono le iniziative già annunciate per il 2026: accanto a BEX - Beyond Exploration a Rimini si affiancherà SSEC - Storage & Solar Expo Conference a Vicenza, iniziativa complementare e sinergica a KEY, uno dei flagship event del Gruppo nel settore della transizione energetica. Questi risultati confermano la solidità del nostro percorso di crescita e la coerenza del management
nell'attuarla, rafforzando la fiducia nella capacità del Gruppo di proseguire nello sviluppo del proprio portafoglio eventi e nel consolidamento della presenza internazionale nei prossimi anni".