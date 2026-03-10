Ardian e ADIA lanciano nuova piattaforma di secondari nel real estate

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha raggiunto un accordo con una controllata al 100% di Abu Dhabi Investment Authority () per il lancio di unaIl mercato dei secondari immobiliari ha registrato una, con volumi di transazioni che hanno raggiunto la cifra record di 20 miliardi di dollari nel 2025, spiegano la società. L'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un azzeramento delle valutazioni e da una crescente domanda di liquidità, offre interessanti opportunità per perseguire un approccio mirato a questa asset class.Il lancio della nuova piattaforma di secondari immobiliari rappresenta l'ultima evoluzione dell'tra Ardian e ADIA."Questa piattaforma riflette la nostra convinzione che i secondari immobiliari siano un mercato attraente e in crescita -- Studiamo attentamente il mercato da tempo e crediamo che questo sia il momento ideale per entrare nel mercato e generare un valore significativo per i nostri investitori. Combinando la nostra piattaforma leader globale di secondari con una profonda competenza nel settore immobiliare, possiamo offrire un accesso ampio e approfondito a questa asset class. Insieme ad ADIA, siamo ben posizionati per sfruttare le opportunità future e offrire valore ai nostri investitori".