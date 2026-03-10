Ardian e ADIA lanciano nuova piattaforma di secondari nel real estate

(Teleborsa) - Ardian
, colosso francese del private equity, ha raggiunto un accordo con una controllata al 100% di Abu Dhabi Investment Authority (ADIA
) per il lancio di una nuova piattaforma di fondi secondari immobiliari
.
Il mercato dei secondari immobiliari ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni
, con volumi di transazioni che hanno raggiunto la cifra record di 20 miliardi di dollari nel 2025, spiegano la società. L'attuale contesto di mercato, caratterizzato da un azzeramento delle valutazioni e da una crescente domanda di liquidità, offre interessanti opportunità per perseguire un approccio mirato a questa asset class.
Il lancio della nuova piattaforma di secondari immobiliari rappresenta l'ultima evoluzione dell'ampio e consolidato rapporto
tra Ardian e ADIA.
"Questa piattaforma riflette la nostra convinzione che i secondari immobiliari siano un mercato attraente e in crescita - Vladimir Colas, Executive Vice-President e Co-Head of Secondaries di Ardian
- Studiamo attentamente il mercato da tempo e crediamo che questo sia il momento ideale per entrare nel mercato e generare un valore significativo per i nostri investitori. Combinando la nostra piattaforma leader globale di secondari con una profonda competenza nel settore immobiliare, possiamo offrire un accesso ampio e approfondito a questa asset class. Insieme ad ADIA, siamo ben posizionati per sfruttare le opportunità future e offrire valore ai nostri investitori".