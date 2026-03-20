Mutares prevede intensa attività nel secondo trimestre tra cessioni e nuove acquisizioni

(Teleborsa) - Mutares , holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha detto di aver iniziato il secondo trimestre del 2026 con un forte slancio, dopo un primo trimestre di successo caratterizzato da tre acquisizioni firmate e sei operazioni di dismissione concluse.



Mutares sta accelerando notevolmente le sue attività di dismissione nel secondo trimestre e prevede la firma di tre accordi e la chiusura di quattro. Con le vendite già firmate di Conexus, Kalzip, inTime e Relobus, il completamento di operazioni chiave è imminente. Parallelamente, sono in fase di preparazione ulteriori operazioni con una significativa creazione di valore nei segmenti Energia e Tecnologia e Infrastrutture e Difesa. L'interesse per questi due segmenti è particolarmente forte a causa dei massicci investimenti nelle infrastrutture energetiche e del significativo aumento dei budget per la difesa. La scarsità di target con solide performance operative in questo settore ha portato a una reale concorrenza per gli asset, consentendo valutazioni di dismissione interessanti.



Parallelamente, sono in corso di perfezionamento cinque acquisizioni, tra cui la divisione Gas Solutions di Wartsila, il settore pavimentazioni di Hamberger Industriewerke, la divisione Engineering Thermoplastics (ETP) di SABIC per le Americhe e l'Europa, oltre a due operazioni già firmate ma ancora soggette all'approvazione delle autorità di regolamentazione.



Le prime tre operazioni da sole rappresentano un fatturato annuo di circa 2,5 miliardi di euro. Mutares intravede un eccezionale potenziale di creazione di valore, in particolare nel settore ETP di SABIC, considerando un fatturato annuo di circa 2 miliardi di euro, un patrimonio netto di poco inferiore a 2 miliardi di euro, risultati operativi storicamente superiori a 500 milioni di euro e una solida presenza industriale negli Stati Uniti.



"La nostra pipeline è più avanzata che mai e pone le basi per una significativa accelerazione della nostra traiettoria di crescita - ha commentato il CIO Johannes Laumann - Di conseguenza, prevediamo una fase di forte creazione di valore e di espansione del portafoglio in tutti i segmenti nella seconda metà dell'anno".



Inoltre, la recente partecipazione alla Nordic Bond Conference ha portato a uno scambio positivo con i principali investitori obbligazionari, che hanno accolto con favore l'iniziativa della società di affrontare la prevista violazione di un covenant obbligazionario (rapporto tra debito netto consolidato e patrimonio netto consolidato) sulla base dei dati preliminari per il 2025. La strategia per il resto dell'anno, che prevede la riduzione dell'obbligazione 2023/2027 tramite un riacquisto, è stata particolarmente apprezzata. Mutares è quindi fiduciosa che gli obbligazionisti accetteranno una deroga temporanea al rispetto dei covenant finanziari.



(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

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