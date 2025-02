Banca Generali, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+8%) ilsu, confermando la, dopo che i risultati del quarto trimestre 2024 sono stati "solidi" e le previsioni sulle tendenze di P&L del 2025 sono state "di supporto". Gli analisti ritengono che gli sviluppi strategici come BG Suisse e, uniti al supporto alle attività ordinarie da tassi più bassi, rimangano fattori positivi per Banca Generali.Barclays prevede afflussi di 7 miliardi di euro in TFA, che sono superiori alle previsioni di Banca Generali, ma pensa che siaa causa dell'ambiente dei tassi più bassi e anche di iniziative specifiche di BG, come 1) crescente attenzione al reclutamento; 2) i nuovi afflussi dalla Svizzera (800 milioni-1 miliardo di euro secondo l'azienda); 3) le sinergie iniziali da Intermonte (anche se probabilmente più impattanti l'anno prossimo, o verso la fine di quest'anno, dato che l'acquisizione è stata appena completata).