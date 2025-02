Coca-Cola, trimestrale sopra le attese. Ricavi annuali a 47 miliardi di dollari

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso il quarto trimestre del 2024 conin aumento del 6% a 11,5 miliardi di dollari (superando le stime di 10,68 miliardi di dollari, secondo i dati di LSEG) e ricavi organici del 14%, spinti da una crescita del 9% nel prezzo/mix e da un aumento del 5% nelle vendite. Per l'intero anno, i ricavi netti sono cresciuti del 3% a 47,1 miliardi di dollari e i ricavi organici del 12%, spinti da una crescita dell'11% nel prezzo/mix e da una crescita del 2% nelle vendite.Per il trimestre, l'è cresciuto del 12% a 0,51 dollari, mentre l'è cresciuto del 12% a 0,55 dollari (ha superato le stime di 52 centesimi). Per l'intero anno, l'EPS è sceso leggermente a 2,46 dollari, mentre l'EPS comparabile è cresciuto del 7% a 2,88 dollari."La nostra strategia per tutte le stagioni sta funzionando e continuiamo a dimostrare la nostra capacità di guidare attraverso ambienti esterni dinamici - ha affermato il- La nostra portata globale, unita alla competenza del mercato locale e alla dedizione incrollabile del nostro personale e del nostro sistema, ci posizionano in modo unico per cogliere le vaste opportunità future".Per il, la societàdi ottenere una crescita organica dei ricavi dal 5% al ??6%. Per i ricavi netti comparabili, la società prevede un vento contrario valutario dal 3% al 4% in base ai tassi correnti e includendo l'impatto delle posizioni coperte, oltre a un leggero vento contrario da acquisizioni, cessioni e cambiamenti strutturali. La società prevede di ottenere una crescita dell'EPS neutrale valutario comparabile dall'8% al 10%. La società prevede una crescita dell'EPS comparabile dal 2% al 3%, rispetto ai 2,88 dollari del 2024.