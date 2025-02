Eventi e scadenze dell'11 febbraio 2025

Domenica 09/02/2025

Lunedì 10/02/2025

Martedì 11/02/2025

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 45ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Le aree tematiche, Leisure, Betech e Mice, riuniscono l'intera industria dei viaggi- Varsavia - Riunione informale dei ministri dello sviluppo- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio. Lunedì 10 interverrà la Presidente della BCE, Christine Lagarde- Parigi - Il Summit, co-organizzato dal Presidente Macron e dal Primo Ministro indiano Narendra Modi.Modi, riunirà capi di Stato e di governo di 80 Paesi, leader di organizzazioni internazionali, rappresentanti del settore privato e accademico e ONG. È prevista la partecipazione di alti funzionari europei, tra cui la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz- Pubblica l'outlook sull'energia- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato- Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali09:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - Assemblea quadri e delegati CISL. Intervengono, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Segretario Generale CISL, Luigi Sbarra e il ministro Marina Elvira Calderone10:30 -- Palazzo della Valle, Roma - Presentazione del Primo Rapporto sulle Agroenergie dell'Osservatorio Agroenergie, "Opportunità e Potenzialità". Interverranno Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Nicola Lanzetta (Direttore Italia, Enel) e il ministro Francesco Lollobrigida11:00 -- Auditorium Ferrovie dello Stato, Roma - Presentazione dei risultati della ricerca condotta su oltre 100 imprese rappresentative del tessuto economico nazionale. Interverranno, tra gli altri, Alessandro Manfredini (presidente AIPSA), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Ferrovie dello Stato), Gianluca Galasso (Direttore Servizio Operazioni ACN) e Franco Federici (Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, o suo delegato)11:30 -- Palazzo D'Accursio, Bologna - Conferenza stampa di presentazione di SANA Food, il nuovo concept dedicato alla sana alimentazione, in programma a BolognaFiere, dal 23 al 25 febbraio14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Camera dei deputati, Complesso Vicolo Valdina - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all’inaugurazione della mostra "Esodo. Per non dimenticare" di Paolo Terdich18:30 -- MADE-Competence Center Industria 4.0, Milano - Introduzione e presentazione dei risultati di MADE nel 2024 da parte di Marco Taisch, Presidente di MADE. Seguirà la cena con interventi e interazione con i Partner e gli Stakeholder- Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q24 e FY24 (pubblicazione e conference call)- CDA: Preconsuntivo bilancio09:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati 6M/Dic 2024 con il CEO, Alberto Nagel