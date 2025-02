Finanza sostenibile: da Consob un richiamo di attenzione ai fondi d’investimento

(Teleborsa) - La Consob ha pubblicato oggi unsull’inclusione deinel processo decisionale dei(Oicr) e sullaa livello di prodotto da parte dei gestori. "L’obiettivo è quello di accompagnare l’industria nella corretta applicazione delleesistenti in materia di, fornendo indicazioni utili a favorire la convergenza delle attività di vigilanza in linea con le iniziative avviate in tal senso dall’Esma", ha spiegato l'autorità in una nota."L’esperienza sin qui maturata dalla Consob - prosegue - ha consentito di individuare alcunidella normativa oggetto del richiamo nonché alcune good e poor practices con riferimento all’informativa precontrattuale e periodica a livello di prodotto e all’integrazione dei fattori Esg nel processo decisionale"."Il documento risulta complementare rispetto al recente richiamo di attenzione della Consob (n. 1/24 del 25 luglio 2024) sull’adeguamento dei fondi agli obblighi in materia di finanza sostenibile nella prestazione dei servizi di investimento. Questo secondo richiamo, tuttavia, non esaurisce iche, data la complessità e l’evoluzione della materia, potranno emergere nel prosieguo dell’azione di vigilanza", ha concluso la Consob.