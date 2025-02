illimity, cresce la redditività operativa nel 2024

Banca Ifis

(Teleborsa) - Banca illimity ha registrato nel 2024 unain crescita nonostante la riduzione del contributo del business degli investimenti diretti in NPE., al netto delle poste straordinarie contabilizzate in entrambi i periodi, in aumento del 21% a/a: l’incremento è sostenuto sia da un aumento delle(+9% a/a), che dal calo dei(-12% a/a).Il compartoha confermato un’ottima performance sia in termini di redditività che di volumi. Il risultato ante imposte, di questo specifico comparto che rappresenta l’attività preponderante per il futuro, è in aumento del 9% a/a, con una business origination che registra un incremento del 18% a/a e unache si mantiene su livelli eccellenti (cost/income al 18%). In prospettiva tutte le attività di business sono attese convergere su tali livelli di efficienza, ha spiegato l'azienda.Banca illimity ha quindi chiuso il 2024 con unpari ain calo del 18% a/a per effetto siadell’aumento del costo del funding che ha raggiunto il suo picco, sia per il calo operato negli investimenti diretti in portafogli di NPE, in seguito al riposizionamento strategico del business.A tale dinamica contribuiscono gliper, in aumento del 10% a/a pur scontando l’effetto del citato riposizionamento, beneficiando della crescita delle erogazioni di crediti alle PMI. Gli interessi passivi risultano in aumento del 36% a/a, prevalentemente per effetto dell’aumento dello stock di raccolta retail ed istituzionale e dell’aumento del costo del funding che ha raggiunto il 4% ed è atteso in progressivo calo nei prossimi trimestri.Ilsi è assestato a"Si chiude un anno che possiamo definire di transizione per illimity, nel quale abbiamo completato un chiaro riposizionamento strategico concentrandoci completamente nel credito e nei servizi di investment banking alle PMI italiane. In questi anni illimity si è costruita un posizionamento distintivo sia nei segmenti performing che di ristrutturazione e rilancio con risultati di grande soddisfazione e vaste opportunità di sviluppo - ha commentato, CEO e Fondatore di illimity -. I risultati del 2024 mostrano una redditività operativa in crescita nonostante il minor contributo del business NPE e, pur incorporando rilevanti interventi di carattere straordinario, confermano una solida posizione patrimoniale e di liquidità"."L’OPAS dici ha colto in un momento certamente delicato e ha rallentato alcuni progetti rilevanti con inevitabili effetti sui nostri risultati di breve periodo. Come è nostro dovere, il CDA di illimity con il supporto dei suoi advisor, valuterà a fondo l’offerta mettendo gli azionisti e stakeholder di illimity in condizione di poter valutare tutte le opzioni strategiche nei tempi previsti dalle normative", ha aggiunto Passera.