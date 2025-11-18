La svizzera ABB alza l'obiettivo di redditività operativa e punta alle acquisizioni per crescere

ABB

(Teleborsa) -ha alzato il suo, poiché il produttore industriale svizzero beneficia del boom delleche sta rafforzando la domanda per i suoi prodotti per le reti elettriche.L'azienda punta a un, rispetto al precedente 19%, ha dichiarato martedì in vista di un investor day negli Stati Uniti.ABB sta beneficiando dei, necessari per il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'azienda produce i trasformatori che consentono alle reti elettriche di soddisfare il notevole fabbisogno energetico dei data center.Le azioni ABB sono salite di circa il 15% quest'anno, grazie all'ottimismo per i data center e alla prevista vendita da 5,4 miliardi di dollari dellaL'amministratore delegato Morten Wierod prevede di, ha dichiarato il mese scorso. L'azienda mira a generare una, con particolare attenzione all'e all', ha dichiarato l'amministratore delegato a Bloomberg in un'intervista.ABB "si concentrerà su accordi di piccole e medie dimensioni su base continuativa, mentre gli accordi più grandi si aggiungeranno al normale flusso di affari", ha affermato in un comunicato.