La svizzera ABB alza l'obiettivo di redditività operativa e punta alle acquisizioni per crescere

(Teleborsa) - ABB
ha alzato il suo obiettivo di redditività operativa
, poiché il produttore industriale svizzero beneficia del boom delle applicazioni di intelligenza artificiale
che sta rafforzando la domanda per i suoi prodotti per le reti elettriche.
L'azienda punta a un margine di utile operativo annuo fino al 22%
, rispetto al precedente 19%, ha dichiarato martedì in vista di un investor day negli Stati Uniti.
ABB sta beneficiando dei crescenti investimenti nei data center
, necessari per il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'azienda produce i trasformatori che consentono alle reti elettriche di soddisfare il notevole fabbisogno energetico dei data center.
Le azioni ABB sono salite di circa il 15% quest'anno, grazie all'ottimismo per i data center e alla prevista vendita da 5,4 miliardi di dollari della divisione robotica dell'azienda a SoftBank Group Corp
.
L'amministratore delegato Morten Wierod prevede di utilizzare parte del ricavato per fusioni e acquisizioni
, ha dichiarato il mese scorso. L'azienda mira a generare una crescita del fatturato annuo dell'1-2% attraverso acquisizioni
, con particolare attenzione all'elettrificazione
e all'automazione
, ha dichiarato l'amministratore delegato a Bloomberg in un'intervista.
ABB "si concentrerà su accordi di piccole e medie dimensioni su base continuativa, mentre gli accordi più grandi si aggiungeranno al normale flusso di affari", ha affermato in un comunicato.