Milano 9:30
42.994 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 9:30
9.582 -0,96%
23.277 -1,33%

La svizzera ABB alza l'obiettivo di redditività operativa e punta alle acquisizioni per crescere

Finanza
La svizzera ABB alza l'obiettivo di redditività operativa e punta alle acquisizioni per crescere
(Teleborsa) - ABB ha alzato il suo obiettivo di redditività operativa, poiché il produttore industriale svizzero beneficia del boom delle applicazioni di intelligenza artificiale che sta rafforzando la domanda per i suoi prodotti per le reti elettriche.

L'azienda punta a un margine di utile operativo annuo fino al 22%, rispetto al precedente 19%, ha dichiarato martedì in vista di un investor day negli Stati Uniti.

ABB sta beneficiando dei crescenti investimenti nei data center, necessari per il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'azienda produce i trasformatori che consentono alle reti elettriche di soddisfare il notevole fabbisogno energetico dei data center.

Le azioni ABB sono salite di circa il 15% quest'anno, grazie all'ottimismo per i data center e alla prevista vendita da 5,4 miliardi di dollari della divisione robotica dell'azienda a SoftBank Group Corp.

L'amministratore delegato Morten Wierod prevede di utilizzare parte del ricavato per fusioni e acquisizioni, ha dichiarato il mese scorso. L'azienda mira a generare una crescita del fatturato annuo dell'1-2% attraverso acquisizioni, con particolare attenzione all'elettrificazione e all'automazione, ha dichiarato l'amministratore delegato a Bloomberg in un'intervista.

ABB "si concentrerà su accordi di piccole e medie dimensioni su base continuativa, mentre gli accordi più grandi si aggiungeranno al normale flusso di affari", ha affermato in un comunicato.
Condividi
```