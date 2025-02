Musk sfida Altman: presentata offerta da 97 miliardi per OpenAI

Palantir

(Teleborsa) -continua a far parlare di sé e, dopo l'ingresso in politica al fianco di Donald Trump, torna su un terreno di gioco più conosciuto e, la no-profit che ha generatoe che si occupa di sviluppare l'intelligenza artificiale. Musk ha infatti avanzato una proposta d'acquisto di 97 miliardi di dollari, ricevendo in cambio unUn, attraverso la sua società di intelligenza artificiale xAI, avrfebbe lanciato un'offerta del valore diper acquistare OpenAI. L'offerta, stando a quanto dichiarato dal legale di Musk, sarebbe stata presentata ieri al CdA di OpenAI. Il consorzio, che si dice pronto anche ad aumentare questa offerta, superando o eguagliando qualunque proposta concorrente, sarebbe formato da società come, la società di venture capital di Joe Lonsdale (co-fondatore di) e l'imprenditore(Ceo di)."È tempo chee incentrata sulla sicurezza che era una volta. Faremo in modo che ciò accada", avrebbe dichiarato il patron di Tesla, secondo quanto riferito dal suo legale Marc Toberoff,, che invece da qualche tempo sta cullando l'idea di, nel tentativo di finanziare una spesa per infrastrutture più ambiziosa del valore di 500 miliardi di dollari attraverso Stargate, un progetto benedetto anche dal Presidente Trump.Lanon si è fatta attendere., ha replicato il fondatore di su X, prendendosi gioco di Musk per aveva acquistato X per 44 miliardi di dollari., sostanzialmente una no-profit dedicata alla ricerca sull'intelligenza artificiale, ma il numero uno di Tesla, lasciando Altman come Ceo. Nel tempo, il fondatore di OpenAI aveva creato una sussidiaria a scopo di lucro, che aveva finanziato la ricerca in OpenAI vendendo le soluzioni di intelligenza artifificiale a big come Microsoft., volendo trasformare la stessa OpenAi in una società a scopo di lucro. Un progetto che Musk ha evidentemente deciso di fermare, ma che conferma anche la volontà di riprendere il controllo dell'entità no-profit, mettendone in discussione la sua indipendenza.