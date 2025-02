Rekeep, S&P migliora outlook con rifinanziamento del debito in vista

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il rating "B" su, principale player italiano attivo nell'integrated facility management, eRekeep stasenior garantite con scadenza ad agosto 2029 perdel debito delle sue obbligazioni senior garantite da 370 milioni di euro con scadenza a febbraio 2026. Prevede inoltre di rifinanziare la sua linea di credito revolving super senior (RCF) da 75 milioni di euro con scadenza ad agosto 2025 con una nuova RCF super senior da 55,5 milioni di euro.S&P prevede che ie ilsosterranno la crescita degli utili di Rekeep, che determinerà un graduale deleveraging verso un debito/EBITDA di 5,6x nel 2025 e 5,0x nel 2026, insieme a una funds from operations (FFO) cash interest coverage di oltre 2,0x. La crescita dell'EBITDA e la gestione del capitale circolante dovrebbero sostenere un free operating cash flow (FOCF) esiguo ma positivo, nonostante le elevate spese per interessi, le spese in conto capitale per la crescita (capex) e i pagamenti di multe in corso.