USA, in crescita la generazione di elettricità da fonti rinnovabili. Stabile il nucleare

(Teleborsa) - La. Lo afferma la U.S. Energy Information Administration () nel suo rapporto Short-Term Energy Outlook. Nel 2024, la generazione di elettricità dal settore elettrico statunitense è cresciuta del 3%. L'aspettativa è che le centrali elettriche statunitensi genereranno circa 4.240 miliardi di kilowattora (kWh) di elettricità nel 2025, in aumento del 2% rispetto all'anno scorso, con una crescita di un altro 1% nel 2026. Se la generazione di elettricità negli Stati Uniti crescerà in ciascuno dei prossimi due anni, segnerà i primi tre anni di crescita consecutiva dal 2005-2007.L'aumento della generazione da energia rinnovabile è il principale fattore che contribuisce alla crescita della generazione di elettricità negli Stati Uniti secondo le previsioni di Short-Term Energy Outlook. In particolare, la quota di generazione totale statunitense dasu scala industriale cresce nelle previsioni dal 5% nel 2024 al 7% nel 2025 e all'8% nel 2026 come risultato di un aumento previsto del 45% della quantità di capacità di generazione solare tra il 2024 e il 2026. La quota prevista di generazione darimane relativamente stabile nel 2025 all'11%, ma cresce al 12% nel 2026. La generazione totale dasalirà al 25% nel 2025 dal 23% nel 2024, prima di crescere al 27% nel 2026.L'aumento relativamente rapido della quota di generazione statunitense da solare probabilmente ridurrà la generazione da fonti fossili tradizionali. La maggior parte della riduzione nella generazione di combustibili fossili sarà da gas naturale, attualmente la principale fonte di elettricità statunitense, a causa degli aumenti previsti nei prezzi del gas naturale. L'EIA si aspetta che la quota di generazione statunitense dascenda dal 43% nel 2024 al 40% nel 2025 e al 39% l'anno prossimo. Ilha fornito il 16% dell'elettricità degli Stati Uniti lo scorso anno e ci si aspetta che continui a fornire tra il 15% e il 16% nelle previsioni. Stabile al 19% la generazione da energia