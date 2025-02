"Valore Futuro", Generali al fianco dei risparmiatori per proteggere capitale

(Teleborsa) - Permettere ai risparmiatori italiani di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari, proteggendo il loro capitale dall’inflazione in uno scenario caratterizzato da alta liquidità: è in questo perimetro d'azione chea soluzione assicurativa di investimento semplice e accessibile. Oggi, infatti, in Italia le persone continuano a detenere liquidità sui conti correnti per oltre 1.500 miliardi di euro* e l’81% delle stesse dichiara la protezione del capitale come obiettivo primario per la scelta degli investimenti.“Valore Futuro” - spiega la nota -con la protezione offerta dalla Gestione Separata per contrastare inflazione e costi della liquidità, mantenendo alta la performance. La soluzione offre infatti contemporaneamente la sicurezza e l’affidabilità della Gestione Separata Gesav e l’opportunità di investire con la Linea Multi Global Plus nella crescita economica attraverso un’ampia selezione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)., hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 miliardi di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e alla protezione del proprio futuro. “Valore Futuro” èil risultato di un’attenta progettazione che si è posta l’obiettivo di combinare redditività, protezione e solidità in un’unica soluzione, senza rinunciare al rendimento, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia.”