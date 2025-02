Wizz Air riceve il primo A321neo con cabina Airbus Airspace

(Teleborsa) -a annunciato di avere ricevuto il suo primo aeromobile A321neo dotato della cabina in configurazione, che segna una evoluzione in termini di comfort per i passeggeri.è dotato di un innovativo sistema di illuminazione con diverse impostazioni di atmosfera per accompagnare le varie fasi del volo, tra cui l’imbarco, i pasti, il relax e il riposo, mentre i compartimenti superiori riservati ai bagagli sono stati ridisegnati per essere più spaziosi.europea low cost a dotare i propri aeromobili degli Airspace Standard Overhead Stowage Compartments, con l’introduzione della segnaletica in braille in tutta la cabina