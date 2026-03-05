Wizz Air: profit warning per crisi in Medio Oriente, il titolo crolla a Londra

Wizz Air Holdings

(Teleborsa) - Le azioni dihanno registrato una flessione superiore all'8% in mattinata, in seguito a un. La compagnia aerea low-cost ha dichiarato che la crisi incomporterà undi circasull'dell'anno fiscale 2026, spingendo i risultati al di sotto della precedente forchetta di guidance (compresa tra +25 e -25 milioni di euro).Wizz Air risulta particolarmente vulnerabile rispetto ai competitor europei a causa della suae di una struttura di copertura sul carburante basata su un meccanismo "cap and collar", che la lascia esposta alle oscillazioni dei prezzi del petrolio. Inoltre, l'della compagnia contribuisce a rendere il titolo più volatile in risposta agli sviluppi geopolitici.Nella giornata di ieri la compagnia aerea aveva conferma che ladi tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman è stata estesa fino ainclusa.