Wizz Air: profit warning per crisi in Medio Oriente, il titolo crolla a Londra

Finanza
(Teleborsa) - Le azioni di Wizz Air Holdings hanno registrato una flessione superiore all'8% in mattinata, in seguito a un profit warning non programmato. La compagnia aerea low-cost ha dichiarato che la crisi in Medio Oriente comporterà un costo stimato di circa 50 milioni di euro sull'utile netto dell'anno fiscale 2026, spingendo i risultati al di sotto della precedente forchetta di guidance (compresa tra +25 e -25 milioni di euro).

Wizz Air risulta particolarmente vulnerabile rispetto ai competitor europei a causa della sua esposizione geografica verso est e di una struttura di copertura sul carburante basata su un meccanismo "cap and collar", che la lascia esposta alle oscillazioni dei prezzi del petrolio. Inoltre, l'elevato indebitamento della compagnia contribuisce a rendere il titolo più volatile in risposta agli sviluppi geopolitici.

Nella giornata di ieri la compagnia aerea aveva conferma che la sospensione di tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman è stata estesa fino a domenica 15 marzo inclusa.
