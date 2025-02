Bilancio a lungo termine Ue, "plasmare insieme il futuro": Commissione indica la via

(Teleborsa) -che prenderà il via nel 2028,dei molti compiti che è chiamata ad affrontare l'Europa. E' quanto si legge nel documento pubblicato dalla Commissione Europea in cui vengono delineate le principali sfide politiche e di bilancio per la"Il prossimo bilancio a lungo termine rafforzerà la visione condivisa della nostra Unione per il futuro. Tdice la Presidente della Commissione Ue vche invita tutti gli europei "a far sentire la propria voce attraverso consultazioni pubbliche. Questa è un'opportunitaà per contribuire alla definizione di un bilancio moderno, ambizioso e rafforzato. Anche le nostre sfide sono obiettivi comuni: insieme siamo più forti"."Il prossimo bilancio dell’UE a lungo termine deve essere concepito attraverso uno sforzo collettivo. Sono impegnato in ampie consultazioni e desidero sentire dagli Stati membri, dai governi regionali e locali, dai cittadini e dalle parti interessate quali sono le loro opinioni sul nuovo bilancio europeo. Proprio per questo ho già intrapreso il Tour d'Europa", ha sottolineato il Commissarioi legge nel documento - richiedono una revisione del funzionamento del bilancio europeo, affinchè sia adeguato alle esigenze future. "L'obiettivo di un'Europa libera, democratica, forte, sicura, prospera e competitiva richiede un bilancio dell'Ue riformato e rafforzato, che sia più semplice, flessibile, mirato ed efficace".