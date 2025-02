BPM, Castagna: posizione migliore tra principali banche, aumenta gap da chi dipende da NII

Banco BPM

(Teleborsa) - "ha una, basata su una footprint best-in-class e un modello di fabbriche di prodotti leader". Lo ha affermato l'amministratore delegatonella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2024 e l'annuncio del nuovo piano "Abbiamo un franchising forte radicato nelle aree più ricche del paese, ma direi anche d'Europa, e siamo stati, passando da una banca puramente commerciale a una banca con un set completo di fabbriche prodotto - ha spiegato - In particolare, abbiamo cinque fabbriche prodotto nelle aree più importanti, con una presenza come azionista totalitario o con joint venture con partner best-in-class, come"."Abbiamo la migliore posizione tra tutte le principali banche - ha sottolineato Castagna - Econ fabbriche prodotto, ovvero le banche più dipendenti dal NII".Sulla dipendenza dai ricavi da tassi di interesse, l'AD ha sottolineato: "Spesso siamo stati considerati una banca concon le azioni messe in campo negli ultimi due anni". Castagna ha evidenziato che Banco BPM ha avuto una crescita del NII inferiore nella fase di aumento dei tassi di interesse rispetto ai principali peer, mentre ha avuto un contributo più limitato dell'aumento NII ai ricavi totali.