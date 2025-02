Cementir, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 10,8 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la" sul titolo, dopo risultati 2024 e guidance 2025 leggermente migliori delle attese.Dalla conference call, fanno notare gli analisti, è emerso che: 1) la guidance 2025 e i target 2027 includono elementi di prudenza sulla Turchia e non includono assunzioni relative alle potenziali ricostruzioni della Siria e dell'Ucraina che possono compensare l'effetto potenzialmente negativo dell'implementazione del CBAM (2026); 2)(nei prossimi anni la regolamentazione sulla Co2 porterà ad ulteriore consolidamento in Europa e a crescenti opportunità di M&A).Hold confermato in quanto: l'uspide sulla valutazione fondamentale è limitato; i numeri della Turchia (in forte crescita negli ultimi anni e oggi pari al 20% dell'EBITDA 2024) sono difficilmente sostenibili soprattutto con l'implementazione del CBAM dal 2026 con la Turchia che è prevalentemente un paese esportatore di cemento; sono