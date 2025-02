Elderson (BCE): inevitabile che rischi legati a clima e natura aumenteranno

(Teleborsa) - "Le banche centrali e i supervisori non sono policymaker in materia di clima e natura. Le banche centrali e i supervisori sono policy taker in materia di clima e natura. E ci troviamodi cui dobbiamo tenere conto per assolvere con successo il nostro mandato. Questo è il principio fondamentale che sostiene tutte le nostre attività legate al clima e alla natura presso la Banca centrale europea". Lo ha affermato, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE, durante un evento di Market News International."Mentre il principio fondamentale, ovvero che il clima e la natura sono rilevanti sia per la politica monetaria che per la vigilanza bancaria e, pertanto, devono essere presi in considerazione nell'esercizio dei nostri compiti, è indipendente dalle azioni dei decisori politici in materia di clima e natura, l'intensità e la configurazione dei rischi che alla fine si materializzeranno non lo sono - ha spiegato - Le scelte che i decisori politici in materia di clima e natura faranno determineranno"."Per identificare i rischi legati al clima e alla natura, le banche centrali, i supervisori e le banche che supervisioniamo si affidano a dati validi - ha detto Elderson - I requisiti di rendicontazione nel quadro finanziario sostenibile dell'UE miglioreranno laper identificare e gestire i rischi finanziari. Ciò è essenziale per garantire che il quadro finanziario sostenibile più ampio possa assolvere al suo scopo di sbloccare finanziamenti per la transizione verde e contribuire così all'agenda di competitività dell'Europa"."È- ha concluso - Nasconderli non li farà scomparire. E ignorarli non li renderà meno minacciosi per la politica monetaria e la vigilanza bancaria. Ecco perché stiamo rispettando il nostro impegno strategico di tenerne conto nel nostro lavoro".