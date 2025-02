Eventi e scadenze del 12 febbraio 2025

Lunedì 10/02/2025

Mercoledì 12/02/2025

Ala

BasicNet

Cisco Systems

Denny's

Ediliziacrobatica

EssilorLuxottica

Fos

Heineken

Italgas

Kraft Heinz

NVP

Telecom Italia

Unidata

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio. Lunedì 10 interverrà la Presidente della BCE, Christine Lagarde- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio11:00 -- Perugia - Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università per stranieri di Perugia, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella12:45 -- Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, interverrà in conferenza stampa prima della riunione dei Ministri della Difesa della NATO, che si terrà il 13 febbraio 2025, presso il Quartier Generale della NATO, a Bruxelles13:45 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle prospettive del settore tessile, moda e accessori14:30 -- La Commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione dell'amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, sulle prospettive del Gruppo Ferrovie dello Stato e sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria- Asta BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Esame dei dati preliminari del 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione e Conference Call - CDA: Relazione Annuale Integrata e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Proposta dividendo 2024- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2024