BasicNet, rilevate 57 mila azioni proprie

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 2 al 5 dicembre 2025, haal prezzo medio di 6,969 euro, per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.337.000 azioni pari al 13,587% del capitale sociale.Sul listino milanese, nel frattempo,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 7,39 euro.