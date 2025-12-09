BasicNet, rilevate 57 mila azioni proprie

(Teleborsa) - BasicNet
, ha comunicato che dal 2 al 5 dicembre 2025, ha acquistato 57.000 azioni proprie
al prezzo medio di 6,969 euro, per un controvalore
pari a 397.211,63 euro
, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.337.000 azioni pari al 13,587% del capitale sociale.
Sul listino milanese, nel frattempo, BasicNet
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 7,39 euro.