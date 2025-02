Gruppo BCC Iccrea, utile netto 2024 sale a 2 miliardi. Raggiunti obiettivi piano con due anni di anticipo

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Iccrea Banca ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo BCC Iccrea al 31 dicembre 2024, che mostrano unpari a 2.030 milioni di euro (1.858 milioni di euro nel 2023).In termini di, il Gruppo nel 2024 ha riportato undi 5.918 milioni di euro (+5,9% a/a) grazie in particolare alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 4.364 milioni di euro (+6,6% a/a). Andamento positivo anche per lesia nell’intero anno 2024 (+4,2% a/a) che nel solo quarto trimestre 2024 (+6,3% vs terzo trimestre 2024 e + 9,8% vs quarto trimestre 2023).sono risultati pari a 3.091 milioni di euro (-0,1% a/a). Ildi Gruppo si è attestato quindi al 52,2% (55,4% a fine 2023).Leper rischio di credito sono risultate pari a 344 milioni (408 milioni nel 2023) definendo un costo del credito annualizzato pari a 37 bps (45 bps nel 2023).si sono attestati a 93,5 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine 2023) con una crescita del +2,9% rispetto al 2023, evidenziando una dinamica migliore rispetto alla media di mercato2. Tale andamento è stato sostenuto anche dalle nuove erogazioni di credito avvenute nel corso dell’anno, pari a circa 16,7 miliardi di euro (+7% a/a).Nel corso del 2024 il Gruppo BCC Iccrea, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, ha rafforzato il proprio impegno "a supporto dei territori", registrando un incremento dei principali volumi di business, del numero di clienti e delle principali voci di conto economico e stato patrimoniale, ad "ulteriore conferma dell’efficacia del modello di servizio offerto", si legge nella nota dei conti, dove si evidenzia che sono stati "".rispetto a fine anno 2023, con un NPL ratio lordo del 3,1% (3,9% a fine 2023) e un NPL ratio netto dello 0,8% (1,1% a fine 2023), grazie alla attenta gestione del rischio e alle azioni di de-risking portate avanti dal Gruppo. In particolare, nel corso del 2024 il Gruppo BCC Iccrea ha finalizzato varie operazioni di cessione di crediti deteriorati per complessivi 0,8 miliardi di euro.Sono rimasti particolarmente elevati i livelli delle coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 73,8% (72,2% a fine 2023). Tale dato risulta particolarmente rilevante anche in considerazione dell’elevata componente di crediti non performing assistiti da garanzie reali e dalla sempre più contenuta quota di sofferenze in portafoglio (meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).hanno raggiunto pertanto i seguenti livelli: il CET1 ratio è stato pari a 23,3% (21,1% a fine 2023) e il TC ratio pari a 23,8% (22,2% a fine 2023).Per quanto riguarda i principali, il NSFR ha registrato un valore pari a 158% (157% a fine 2023), mentre l’LCR è stato pari al 281% (265% a fine 2023).Infine, le riserve di liquidità immediatamente disponibili sono ammontate a 42,2 miliardi di euro.