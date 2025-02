Produzione industriale, Pizzoli (ING): contesto macro non favorevole a imminente ripresa

(Teleborsa) - "Chi cercava segnali di una potenzialeo almeno di unadella produzione industriale italiana entro la fine del 2024 rimarrà deluso dai dati di dicembre". Così, Senior Economist di ING, ha commentato i dati pubblicati questa mattina dall'Istat."La produzione era rimasta pressoché stabile da luglio 2024, ma dicembre ha segnato una svolta al ribasso – ha sottolineato l'economista –. Lamensile del 3,1% in termini destagionalizzati (contro il +0,3% di novembre) è stata nettamente peggiore delle aspettative. Su base annua, la produzione industriale aggiustata per i giorni lavorativi è diminuita del 7,1%, la contrazione più forte dal periodo Covid-19. La produzione si è contratta suin ogni trimestre del 2024 e laper il 2024 è stata di un pesante 3,5%. Questo segna il secondo anno consecutivo di profonda recessione industriale"."Un rapido sguardo allamostra che dicembre ha comportato un ampio deterioramento delle performance annuali: i mezzi di trasporto, il tessile e i prodotti in metallo sono stati quelli con contrazioni più marcate, mentre l'energia e l'estrazione di minerali sono stati gli unici grandi settori a registrare una crescita annuale positiva", ha sottolineato Pizzoli."In prospettiva, ilnon è favorevole a un'imminente ripresa dell'attività industriale – ha fatto notare –. I dati sugliriportati dalle indagini congiunturali sulle imprese sono stati modesti negli ultimi mesi e quello di gennaio ha registrato solo un lieve aumento in una tendenza al ribasso. Ciò sembra coerente con un livello di scorte di prodotti finiti che non è diminuito abbastanza da stimolare un ciclo di ricostituzione delle scorte. Se a questo si aggiungono le crescenti preoccupazioni per un possibile nuovo ciclo di dazi statunitensi sulle esportazioni dell'UE, si ottiene il mix perfetto per una continuazione delle difficoltà del settore manifatturiero nei prossimi mesi. Anche la recente accelerazione deinon aiuta; se protratta nel tempo, potrebbe attenuare i timidi impulsi di spinta dal lato dell'offerta che avevamo notato in alcuni settori ad alta intensità energetica nella seconda metà del 2024"."Se i dati di oggi riflettono in parte la decisione delle imprese di iniziare in anticipo le vacanze natalizie a causa della debolezza della domanda, non si può escludere un rimbalzo tecnico a gennaio. Ciò non modificherebbe il, che rimane cupo nel breve termine. Per il momento, l'industria non appare destinata a diventare un motore di crescita e l'onere della crescita ricadrà probabilmente sui servizi e su parte del settore delle costruzioni. Attualmente prevediamo unadeldello 0,7% nel 2025; il dato di oggi aggiunge rischi al ribasso", ha concluso l'economista di ING.