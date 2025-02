Rapporto BEI su investimenti: imprese italiane resilienti e sostenibili

(Teleborsa) - Glihanno segnato un, soprattutto quelli per. Un risultato che conferma la resilienza e la fiducia delle aziende nel rafforzare le proprie attività, grazie anche al supporto del settore pubblico. È quanto emerge dalla nuova(EIBIS), che ha analizzato le strategie di circa 13.000 imprese in tutta l’Unione Europea (UE) e negli Stati Uniti."Sebbene il percorso non sia ancora completato, è evidente che le imprese riconoscano che la doppia transizione ecologica e digitale non è solo una sfida, ma anche un’opportunità strategica. Per rafforzare la competitività e l’autonomia del Paese, è fondamentale accelerare ulteriormente gli investimenti in questi settori£, ha affermato, Vicepresidente della BEI.Dal rapporto emerge che, sul fronte, le imprese italiane hanno adottato tecnologie digitali avanzate come big data, droni, piattaforme e intelligenza artificiale, in percentuale simile alla media europea (rispetto al 74%), eccetto che nelle costruzioni. Quanto alla, gli investimenti per contrastare ilsono in aumento, ma restano inferiori alla media UE (l'82% delle imprese italiane contro il 91% della media europea);, mentre appaionoambientale. Parlando di resilienza climatica, oltre la metà delle imprese ha adottato misure contro eventi climatici estremi (56% contro 48% UE) ed il 46% si assicura contro danni climatici, più del doppio della media UE (21%).Quanto aile imprese italiane finanziano la maggior parte degli investimenti, mentre il ricorso ai finanziamenti esterni resta stabile e sopra la media UE (52% contro 42%)."Le imprese europee stanno facendo passi avanti nella lotta al cambiamento climatico e nella trasformazione digitale a tutti i livelli - ha concliso, Capo Economista della BEI- . Tuttavia, per rafforzare gli investimenti nell'UE serve un mercato unico più coeso e integrato".