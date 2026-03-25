BEI e A2A: 200 milioni di euro per lo sviluppo delle reti elettriche nella provincia di Milano

Gli interventi principali prevedono il rinnovo di linee in media e bassa tensione e l'ammodernamento delle cabine secondarie. Grazie al progetto si stima una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 6,9 kilotonnellate l'anno

(Teleborsa) - Sviluppo e ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica in Lombardia, in coerenza con i target di decarbonizzazione nazionali ed europei. Questi gli obiettivi del finanziamento da 200 milioni di euro che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha accordato ad A2A e che sosterrà il rafforzamento, la resilienza e l'incremento della capacità delle infrastrutture elettriche nella provincia di Milano, un'area caratterizzata da elevata densità di carico e crescente domanda di elettrificazione.



Il piano – fanno sapere BEI e A2A in una nota – prevede in particolare investimenti che riguarderanno il rinnovo di circa 450 km di rete in

media tensione e di circa 140 km in bassa tensione con l'impiego di cavi di nuova generazione, oltre ad attività di razionalizzazione della rete. Nelle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni climatici estremi sarà inoltre avviato il progressivo interramento di alcuni tratti dell'infrastruttura, con l'obiettivo di favorirne la resilienza.



Il progetto comprende anche la ricostruzione e l'ammodernamento di quasi 800 cabine secondarie, l'installazione di trasformatori per ridurre la dispersione di energia elettrica e apparecchiature di manovra e protezione di nuova generazione in grado di abilitare una maggiore automazione e una gestione più flessibile della rete. L'insieme di questi interventi consentirà di aumentare la capacità di

trasformazione disponibile, migliorare la distribuzione dei carichi e garantire operazioni di manutenzione sempre più rapidi.



L'accordo tra BEI e A2A predispone la rete dell'area milanese a sostenere la crescita dei consumi anche legata all'elettrificazione degli usi finali, alla diffusione della mobilità elettrica e della generazione distribuita.



"Con questo finanziamento la BEI sostiene un investimento strategico per la modernizzazione delle reti elettriche e per la sicurezza energetica in un'area metropolitana tra le più dinamiche d'Europa – ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI –. L'accordo rientra nel mandato della BEI a supporto di infrastrutture energetiche moderne, resilienti e allineate agli obiettivi climatici europei, contribuendo a rendere il sistema più efficiente e resiliente, favorendo l'integrazione delle energie rinnovabili e accelerando il percorso di transizione energetica a beneficio di cittadini e imprese".



"Questo finanziamento rappresenta un importante passaggio nel percorso delineato dal nostro Piano Strategico verso un sistema energetico sempre più elettrificato, resiliente e sostenibile – ha dichiarato Luca Moroni CFO del Gruppo A2A –. L'accordo con la BEI ci consente di accelerare investimenti ad alto impatto in un'area strategica come la provincia di Milano, migliorando ulteriormente efficienza operativa e qualità del servizio. Un esempio concreto di come disciplina finanziaria e creazione di valore possano procedere insieme, generando benefici tangibili per territori, imprese e cittadini".



Le stime indicano che gli interventi di ammodernamento del sistema di distribuzione consentiranno una riduzione annua delle emissioni di circa 6,9 kilotonnellate di CO2, pari all'anidride carbonica assorbita annualmente da circa 50mila alberi.



L'iniziativa si inserisce nel percorso di attuazione del Piano Strategico al 2035 del Gruppo A2A che destina 23 miliardi di investimenti ai due pilastri della transizione ecologica e dell'economia circolare. "Conferma inoltre – evidenzia la nota – l'impegno di A2A nel processo di decarbonizzazione del Paese e nello sviluppo di un sistema energetico più moderno e affidabile, e nel rendere le infrastrutture di rete più flessibili anche in considerazione del previsto sviluppo dei data center. Il piano è stato promosso da Duereti, società del Gruppo che gestisce le attività di distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni delle province di Milano e Brescia".

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