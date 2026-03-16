BEI Global stanzia un investimento cornerstone da 70 milioni di dollari

Obiettivo sostenere la strategia di transizione energetica di PATRIZIA in Asia

(Teleborsa) - Patrizia, gestore di investimenti in asset reali a livello globale, e Mitsui & Co., una delle più grandi società commerciali e di investimento al mondo, hanno ottenuto un impegno d'investimento cornerstone da 70 milioni di dollari da parte di BEI Global, il braccio operativo della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dedicato allo sviluppo. L'obiettivo è promuovere la transizione energetica nell'Asia emergente, mobilitando capitali privati verso soluzioni per le energie rinnovabili, il raffreddamento sostenibile e la mobilità a basse emissioni di carbonio nella regione.



L'impegno della BEI è stato firmato presso l'ufficio di Patrizia a Francoforte venerdì 13 marzo da alti rappresentanti di Patrizia e della Banca Europea per gli Investimenti.



"I Paesi emergenti in Asia – ha commentato Saji Anantakrishnan, Head of Infrastructure, Australia & Asia di Patrizia – sono in prima linea nella transizione energetica globale, ma la regione continua a dover affrontare un significativo deficit di finanziamenti per le infrastrutture sostenibili. L'impegno da parte di BEI Global rappresenta un chiaro endorsement alla strategia a lungo termine di Patrizia per la transizione energetica in Asia e rafforza la nostra capacità di originare, sviluppare e rendere scalabili piattaforme ad alto impatto nei settori dell'energia rinnovabile, del raffreddamento sostenibile e della mobilità a emissioni".

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"I continui shock energetici – ha dichiarato Nicola Beer, Vicepresidente della BEI – stanno colpendo duramente le famiglie e le imprese in tutta l'Asia. Questo investimento dimostra come la BEI possa mobilitare capitali europei e globali su scala per costruire la prossima generazione di infrastrutture pulite e resilienti nella regione. Sostenendo Patrizia con capitale azionario paziente, stiamo trasformando il 'Global Gateway' in asset concreti – dalle rinnovabili alla mobilità sostenibile fino alla connettività digitale – rafforzando al contempo l'impronta economica dell'UE e affrontando direttamente le sfide climatiche e di sviluppo".



"La nostra partnership con Patrizia – ha aggiunto Takashi Nakai, General Manager della Financial Business Division di Mitsui & Co – vanta un solido track record nello sviluppo e nella crescita di piattaforme infrastrutturali sostenibili in tutta l'Asia. Essendo la nostra seconda strategia comune per i mercati emergenti, l'Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund (ESIF) rafforza il nostro comune impegno nel mobilitare capitali verso soluzioni per la transizione energetica ad alto impatto e nel sostenere una crescita sostenibile a lungo termine in tutta la regione".



Sviluppo di piattaforme ad alto impatto nell'Asia emergente



Il nuovo fondo sosterrà investimenti infrastrutturali in mercati tra cui Filippine, Malesia, Thailandia, Vietnam, India e Indonesia, promuovendo progetti ambientali o sociali che contribuiscano alla transizione climatica della regione. Almeno il 50% del fondo sarà dedicato a soluzioni per l'energia sostenibile e infrastrutture resilienti al clima. Si prevede che i nuovi investimenti genereranno un forte sviluppo, creeranno posti di lavoro qualificati e un significativo impatto sociale.



Obiettivi e struttura del fondo



L'investimento cornerstone mira a mobilitare capitali istituzionali per la transizione energetica dell'Asia e a far progredire le priorità dell'EU Global Gateway nelle principali economie emergenti. Negli ultimi cinque anni, la BEI ha sostenuto 2,7 miliardi di euro di investimenti ad alto impatto in Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina. Attraverso la partnership con BEI Global, il fondo ESIF punta a rafforzare gli standard di governance e a mobilitare ulteriore capitale istituzionale. Il fondo ha un obiettivo di raccolta di 300 milioni di dollari e si concentrerà su investimenti azionari nel mid-market (tra i 20 e i 70 milioni di dollari) con una durata decennale. Il capitale sarà impiegato attraverso l'Emerging Asia Sustainable Infrastructure Fund (ESIF), gestito da Patrizia MBK Fund Management (PMBK), la joint venture tra Patrizia e Mitsui & Co. che vanta oltre 15 anni di collaborazione. ESIF succede all'EMIF (Emerging Markets Infrastructure Fund), lanciato da PMBK nel 2008 e i cui asset sono stati dismessi con successo entro giugno 2020. Al momento del closing, ESIF disporrà di un portafoglio composto da tre piattaforme in forte crescita: Parkwise Inc. (Filippine), Buskowitz Energy Inc. (Filippine) e Kaer (Singapore, Malesia, India e Indonesia, oltre a una fase iniziale di espansione in Thailandia e Vietnam). Questa struttura garantisce un'esposizione immediata a soluzioni scalabili nei settori chiave della transizione energetica. La strategia beneficia dell'accesso alla vasta rete infrastrutturale di Mitsui nell'area APAC, offrendo agli investitori capacità uniche di origination locale e di gestione degli asset.

















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