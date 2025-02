Salute, nell'Italia che invecchia le sfide e opportunità della tele-audiologia

(Teleborsa) -italiana è un fenomenoed è stato affrontato anche in ambito pubblico, con una serie di misure a favore degli anziani. Maquanto a, un problema che colpisce sempre più persone e riduce la qualità della vita, le capacità cognitive, la socializzazione e il benessere generale di chi è più avanti nell'età. In Italia, circa, pari a oltre il, soffrono di problemi di udito, una percentuale che cresce con l’avanzare dell’età, arrivando al 25% nella fascia di età 61-80 anni ed al 50% tra gli ultraottantenni.Nonostante la gravità del problema,in Italia è sorprendentemente- solo il 35% delle persone che avrebbero bisogno di un apparecchio acustico decide di utilizzarlo - e ciò è dovuto ad una serie diin primis glidalle aziende che operano nel settore, a causa della poca concorrenza, ed allaEmerge in questo scenario la, che consente di regolare gli apparecchi acustici a distanza e rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore. Grazie alle soluzioni dell'azienda svizzera, specializzata in audiologia digitale, persone che vivono in zone remote o hanno difficoltà a spostarsi possono beneficiare di un’assistenza personalizzata e ad un costo significativamente inferiore rispetto ai tradizionali centri audiologici. In particolare, la società è riuscita arispetto ai metodi convenzionali, rendendo l’assistenza uditiva accessibile a un numero molto maggiore di persone. Con l’utilizzo dell'applicazione “Auzen Ear Scan”, gli utenti possono eseguire un, direttamente da casa, ottenendo misurazioni precise che permettono di personalizzare gli apparecchi acustici in base alle specifiche esigenze.