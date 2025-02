Scalable Capital, il World ETF appena lanciato ha già superato 100 milioni di euro di raccolta

DWS

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha annunciato che il(ETF) azionario globale, lo Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF, lanciato lo scorso 20 dicembre, ha"Il traguardo dei 100 milioni è stato raggiunto in poco più di 30 giorni di negoziazione, un obiettivo che quasi la metà degli ETF quotati su XETRA deve ancora raggiungere - ha dettodi Scalable Capital - Questo dimostra quanto l'offerta di Scalable sia in linea con le esigenze degli investitori retail e quanto stiamo contribuendo a far conoscere il valore degli ETF, che crediamo siano lo strumento più adatto per chi non ha una conoscenza professionale degli investimenti".L'ETF, sviluppato insieme a Xtrackers, brand dell'asset manager- uno dei maggiori emittenti di ETF - sfrutta una indicizzazione intelligente e una replica ibrida per ottenere una struttura ottimale checon la massima efficienza. Inoltre, il Total Expense Ratio (TER) del fondo - la misura complessiva dei costi di gestione - è azzerato fino al 10 dicembre 2025.