Unicedit, accordo con sindacati su premio produttività da 2.500 euro

(Teleborsa) -- FABI, Uilca, Fisac-Cgil, First Cisl, Unisin - per unda corrispondere a tutti i dipendenti del Gruppo in Italia. Il(o Valore Aggiunto Produttività relativo all'esercizio 2024) risultarispetto a quello dell’anno precedente e più alto del risultato prodotto dal perimetro Italia.: ilche prevede l'erogazione di 2.411,30 euro in conto welfare e 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica; lache prevede il pagamento di 1.000 euro cash in busta (con aliquota fiscale agevolata al 5%) e 811,30 euro in conto welfare e sempre gli 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica. Il conto welfare sarà pagato ad aprile, mentre chi sceglie la forma mista dovrà attendere giugno. Per entrambe le opzioni sarà, un controvalore pari a, attingendo dal conto welfare.L'accordo sindacale - spiega il coordinatore dellain Unicredit, Stefano Cefaloni - offre un "significativo riconoscimento economico" che conferma il premio "al vertice dei premi aziendali nel settore del credito". "All’aspetto economico - prosegue - si aggiunge il potenziamento del perimetro welfare in Unicredit, grazie anche al nuovo servizio di tele medicina per i dipendenti ed il loro nucleo familiare".Per Rosario Mingoia, segretario responsabilein Unicredit, si tratta di "un accordo di piena soddisfazione che permette ai dipendenti di beneficiare di un premio tra i più consistenti del sistema bancario italiano".Secondo il coordinatorein UniCredit, Francesco D’Agostino, l'accordo "è il giusto riconoscimento per il fondamentale contributo degli oltre 33 mila lavoratrici e lavoratori al raggiungimento anche per il 2024 degli straordinari risultati raggiunti dalla Banca, a dimostrazione della capacità del Paese di essere parte trainante e centrale nel Gruppo Unicredit".“Si tratta di un accordo raggiunto grazie alla compattezza del tavolo sindacale al termine di un confronto a tratti serrato – sottolinea Sabrina Brezzo, segretaria nazionale- Il confronto con Unicredit deve ora proseguire su altri temi importanti: vogliamo soluzioni negoziali specifiche per le esigenze di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sempre più sentite, e maggior concretezza al tema della partecipazione, sviluppando l'apposito demando introdotto nell'ultimo rinnovo del contratto nazionale, così da realizzare un pieno protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo".