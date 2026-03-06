MPS, sindacati preoccupati da incertezza: interesse degli azionisti non può essere prevalente

Banca Monte dei Paschi Siena

(Teleborsa) - "In un momento così delicato,generato dalle notizie riguardanti il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione e l'annunciato avvicendamento al vertice dell'istituto, che vede l'attuale Amministratore delegato escluso dalla lista per il nuovo mandato". Lo scrivono i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin) sulla situazione di"Il piano industriale presentato pochi giorni fa agli analisti, richiede una lettura profonda e, soprattutto il pieno ed immediato coinvolgimento delle parti sociali - proseguono - L'".Le istanze del sindacato e dei lavoratori "devono essere centrali anche e soprattutto in una fase così delicata della vita aziendale - viene sottolineato - non tenerle in considerazione sarebbe un'e a determinarne il rilancio".