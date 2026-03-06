Milano 14:40
MPS, sindacati preoccupati da incertezza: interesse degli azionisti non può essere prevalente
(Teleborsa) - "In un momento così delicato, non possiamo ignorare il clima di incertezza generato dalle notizie riguardanti il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione e l'annunciato avvicendamento al vertice dell'istituto, che vede l'attuale Amministratore delegato escluso dalla lista per il nuovo mandato". Lo scrivono i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin) sulla situazione di Banca Monte dei Paschi Siena.

"Il piano industriale presentato pochi giorni fa agli analisti, richiede una lettura profonda e, soprattutto il pieno ed immediato coinvolgimento delle parti sociali - proseguono - L'interesse degli azionisti non può essere il riferimento prevalente".

Le istanze del sindacato e dei lavoratori "devono essere centrali anche e soprattutto in una fase così delicata della vita aziendale - viene sottolineato - non tenerle in considerazione sarebbe un'intollerabile mancanza di rispetto per chi ha contribuito a risanare la banca e a determinarne il rilancio".

