MPS, sindacati preoccupati da incertezza: interesse degli azionisti non può essere prevalente

(Teleborsa) - "In un momento così delicato, non possiamo ignorare il clima di incertezza
generato dalle notizie riguardanti il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione e l'annunciato avvicendamento al vertice dell'istituto, che vede l'attuale Amministratore delegato escluso dalla lista per il nuovo mandato". Lo scrivono i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin) sulla situazione di Banca Monte dei Paschi Siena
.
"Il piano industriale presentato pochi giorni fa agli analisti, richiede una lettura profonda e, soprattutto il pieno ed immediato coinvolgimento delle parti sociali - proseguono - L'interesse degli azionisti non può essere il riferimento prevalente
".
Le istanze del sindacato e dei lavoratori "devono essere centrali anche e soprattutto in una fase così delicata della vita aziendale - viene sottolineato - non tenerle in considerazione sarebbe un'intollerabile mancanza di rispetto per chi ha contribuito a risanare la banca
e a determinarne il rilancio".