USA, l'inflazione accelera a gennaio. Fed verso taglio tassi a dicembre

(Teleborsa) - L'inflazione accelera negli Stati Uniti, nel mese di gennaio, alimentando le ipotesi tra gli addetti ai lavori di uno slittamento del taglio dei tassi da parte della, a dicembre e, dunque, non più a settembre come precedentemente prospettato.Nel dettaglio, secondo il(BLS), i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,4% del mese precedente e superiore al +0,3% atteso dagli analisti.Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 3%, in aumento rispetto al 2,9% del mese precedente e attesa dal consensus.Il, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile, (+0,3% stimato dal mercato), dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +3,3%, sopra il 3,1% del consensus e il +3,2% rilevato a dicembre.