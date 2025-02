Ascopiave vede utile 2028 a 41 milioni di euro in nuovo piano con balzo dimensionale

Ascopiave

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha, che delinea un percorso di crescita sostenibile nei core business della distribuzione gas e delle energie rinnovabili, valorizzando l'impatto delle iniziative di investimento già avviate e con un'alta visibilità. Tra queste, l'acquisizione dal Gruppodi alcune concessioni di distribuzione del gas in Lombardia, che dovrebbe perfezionarsi a luglio del 2025 e che consentirà ad Ascopiave di rafforzare ulteriormente la sua presenza in un business regolato e con una significativa stabilità dei margini reddituali.Nel quadriennio 2025-2028 il Gruppo prevede di realizzare un significativo volume di, per un ammontare complessivo pari a 871 milioni di euro. I fabbisogni saranno in parte finanziati attraverso i disinvestimenti nelle partecipazioni in EstEnergy ed Hera Comm per un totale di 288 milioni.L'del Gruppo è atteso in crescita da 96 milioni di euro del preconsuntivo 2024 a 161 milioni al 2028. L'incremento del margine operativo lordo al 2028 è dovuto per 56 milioni di euro alle attività acquisite dal Gruppo A2A e per 12 milioni alla crescita dei risultati dell'attuale perimetro delle attività di distribuzione gas attualmente detenute, dovuta sia alla realizzazione del piano di investimenti sugli impianti esistenti che all'efficientamento dei costi operativi.La proiezione delal 2028 si attesta a 41 milioni di euro, corrispondente ad una crescita media ponderata annua nell'arco di piano del 6%. I risultati generati al 2028 sono dovuti quasi interamente alle attività controllate dal Gruppo, i cui margini saranno in grado di compensare la diminuzione dei proventi derivanti dalle partecipazioni di minoranza, che si ridurranno significativamente a partire dal 2026, a causa della cessione delle azioni di EstEnergy e quindi di Hera Comm.Il piano prevede una remunerazione degli azionisti attrattiva e sostenibile, prevedendo la distribuzione di undi 15 centesimi per l'anno 2024, in crescita di 1 centesimo per azione negli anni successivi sino al 2028."Il piano approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione indica i principali obiettivi strategici che guideranno l'azione di Ascopiave nei prossimi anni, aggiornando le prospettive del Gruppo anche tenendo conto degli impatti dell'operazione di acquisizione recentemente concordata con A2A - ha commentato l'- Grazie ad essa Ascopiave rafforzerà ulteriormente la propria posizione nel settore regolato della distribuzione gas, realizzando unche la collocherà tra i primissimi operatori nazionali del mercato. L'operazione dovrebbe perfezionarsi entro luglio 2025 e sarà finanziata in parte attraverso la dismissione delle partecipazioni di minoranza nelle società di commercializzazione dell'energia ed in parte mediante ricorso alla leva finanziaria"."Il piano prevede inoltre consistenti investimenti organici sulle reti di distribuzione gas, per garantire elevati standard di efficienza tecnica, continuità e sicurezza del servizio ed abilitare la trasformazione delle reti a fronte dei nuovi scenari aperti dalla transizione energetica. Investimenti importanti sono anche previsti per la realizzazione di progetti concreti nel comparto delle energie rinnovabili e dei gas verdi, con un incremento atteso della potenza del parco di generazione gestito - ha aggiunto - Ile garantirà un miglioramento dei risultati economici e finanziari del Gruppo, consentendo la distribuzione di un dividendo remunerativo ed in crescita".