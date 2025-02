Banco BPM, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 8,80 euro, +8%) ilsu, confermando lasul titolo a "".Gli analisti. Ora catturano anche le previsioni per il 2027, che sono approssimativamente in linea con gli obiettivi Banco BPM. Il modello non riflette ancora Anima, in attesa dell'esecuzione dell'offerta, ma dovrebbe essere confrontato solo con la guidance autonoma BBPM.I prossimiper il titolo riguardano l'evoluzione dell'offerta Anima, da un lato, e anche le possibili mosse disulla loro offerta di scambio su Banco BPM.